Timur Bartels (25) lüftet ein Liebesgeheimnis! Erst vor wenigen Wochen überraschte der Club der roten Bänder-Darsteller mit der Nachricht, dass er wieder Single ist. Der Blondschopf hatte noch kurz zuvor süße Pärchenbilder mit seiner Ex-Freundin Michelle veröffentlicht, und die Fans hatten damals sogar auf eine Verlobung spekuliert. Im Dezember 2020 dann der Schock: Timur und die Brünette gehen getrennte Wege. Doch der Liebeskummer scheint nun vorüber zu sein – der Schauspieler ist wieder frisch verliebt.

"Ich bin auf jeden Fall verliebt", plaudert er in einem Bild-Livestream aus und geht sogar noch etwas mehr ins Detail: "Das Mädchen, das ich treffe und mag, sehr mag, das ist für mich natürlich gerade so ein Place to be." Fest zusammen scheinen die zwei demnach noch nicht zu sein, aber ganz offenbar auf einem guten Weg dahin. Um wen es sich bei der Unbekannten handelt und wie lange die beiden sich schon daten, behält der 25-Jährige derzeit aber noch für sich.

Auf seinem Instagram-Kanal verrät Timur passend zu den Liebes-News außerdem, was ihm in einer Beziehung am wichtigsten ist: "Dass sie auf Augenhöhe ist, sodass man immer reden kann, Verständnis und Empathie hat und man sich einfach fallen lassen kann." Zudem wünsche er sich von einer Partnerin, dass sie seine "beste Freundin" ist, ihn inspiriert und zum Lachen bringt. "Letztendlich sollte sich alles leicht und einfach anfühlen", schwärmt er.

Wenzel, Georg / Action Press Timur Bartels und Michelle Math beim Deutschen Schauspielpreis, September 2020

Instagram / timur_bartels Timur Bartels, Schauspieler

Instagram / timur_bartels Schauspieler Timur Bartels

