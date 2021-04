Sophia Thiel (26) vertraut sich ihren Fans an! Die Fitness-Influencerin verschwand vor knapp zwei Jahren von der Bildfläche. Seitdem wurde es ruhig um die sportliche Blondine – bis vor einigen Wochen. Kurz nach ihrem Comeback erzählte die Beauty bereits, dass sie sich damals übernommen und enorm unter dem Leistungsdruck gelitten hatte – erst jetzt spricht sie aber in einem emotionalen YouTube-Video über den Hauptgrund für ihre Social-Media-Abstinenz: "Ja, ich habe eine Essstörung und dass ich das heute so sagen kann, da bin ich megastolz auf mich selbst – ich bin total erleichtert." Vor ihrer Auszeit hatte die Influencerin sich nämlich nur über ihr Äußeres und ihre sportliche Leistung definiert – und war dadurch immer mehr in eine Essstörung gerutscht.

