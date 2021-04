Läuten schon bald die Hochzeitsglocken? Nachdem Kourtney Kardashian (42) und Travis Barker (45) sich im vergangenen Februar offiziell als Liebespaar geoutet hatten, lassen sie keine Gelegenheit ungenutzt, ihre tiefen Gefühle füreinander im Netz zu demonstrieren. Unter anderem präsentierte sich der Blink-182-Star seinen Fans kürzlich mit seinem neuen "Kourtney"-Tattoo und teilt derzeit auch zahlreiche Eindrücke von seinem Kurzurlaub mit der Reality-TV-Beauty. Er scheint es ernst mit ihr zu meinen und soll sogar schon über eine Ehe nachdenken!

Ein Vertrauter behauptet jetzt in einem Gespräch mit Us Weekly: "Kourtney und Travis sind so glücklich miteinander. Ihre Freunde sind sich sicher, dass die beiden sich früher oder später verloben werden." Der Schlagzeuger soll bereits alle Vorkehrungen treffen, um seiner Partnerin die große Frage zu stellen: "Travis hat schon einige Dinge eingekauft und plant einen superromantischen Antrag, der Kourtney aus den Socken hauen wird", berichtet eine weitere Quelle gegenüber dem Magazin Heat.

"Sie ist seine Traumfrau und [Kourtney] ist mindestens genauso vernarrt in ihn", erklärt der Insider. Die 42-Jährige schätze darüber hinaus Travis' Vaterqualitäten, der genau wie sie Kinder mit in die Beziehung bringt. Es wird vermutet, dass sie sich deshalb sogar gemeinsamen Nachwuchs mit dem Tattoo-Fan vorstellen kann. Glaubt ihr, die beiden wünschen sich tatsächlich ein Kind? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / travisbarker Travis Barker und Kourtney Kardashian, Liebespaar

Getty Images Travis Barker, Schlagzeuger

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Reality-TV-Star

