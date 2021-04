Travis Barker (45) und Kourtney Kardashian (42) bekommen gar nicht genug voneinander! Nachdem bereits Flirtgerüchte um den Blink-182-Star und die Keeping up with the Kardashians-Beauty die Runde gemacht hatten, machten die zwei ihre Beziehung im vergangenen Februar offiziell. Seitdem lassen sie keine Gelegenheit ungenutzt, um zu zeigen, wie vernarrt sie ineinander sind: Auch jetzt geben die Turteltauben erneut Einblicke in ihre Beziehung – und die sind ziemlich hot!

Kourtney und Travis genießen derzeit eine kleine Auszeit in einer Wüstenlandschaft – und zeigen ihren Fans jetzt mit einem heißen Instagram-Post, wie sehr sie ihre Zweisamkeit genießen: Auf dem Foto hat der Drummer seine Liebste auf dem Arm – und ihren Po während sie sich leidenschaftlich Küssen fest im Griff. "Just Like Heaven [auf Deutsch: Genau wie im Himmel]", zitiert die 42-Jährige einen Song der Band The Cure in einem Kommentar zu dem Post.

Wie feurig es zwischen den beiden ist, beweist aber nicht nur Kourtneys aktueller Netzbeitrag: Vor wenigen Tagen hatte Travis Fotos im Netz geteilt, auf denen er mit seinem Hund schmust und dazu zweideutig erklärt: "Hunde haben mich noch nie gebissen – nur Menschen." Dass er damit auf seine Freundin anspielt, die offenbar schon an ihm knabberte, macht diese mit einem Vampir-Emoji unter dem Post ganz deutlich.

Getty Images Kourtney Kardashian, Reality-TV-Star

Getty Images Travis Barker, Schlagzeuger

Instagram / travisbarker Travis Barker, 2021

