Prinz William (38) und Herzogin Kate (39) sind wahrscheinlich das royale Traumpaar schlechthin. Mit den drei gemeinsamen Kindern begeistern sie immer wieder die Bewunderer weltweit. Ihre Bilderbuchehe nahm vor ganz genau zehn Jahren ihren Lauf. Am 29. April 2011 hatten die beiden sich in der Westminster Abbey in einer regelrechten Märchenhochzeit das Jawort gegeben. Zum zehnten Jubiläum blickt Promiflash auf die größten Highlights dieses aufregenden Tages zurück.

