Es ist so weit: Neun Jahre ist es her, dass das Gossip Girl sich zum letzten Mal an die Upper East Siders wandte. Seit ein Sequel der beliebten Serie angekündigt wurde, sind die Fans der Show völlig aus dem Häuschen. Der Nachfolger soll diverser und moderner werden als die Ursprungsserie. Jetzt wurden weitere heiße News verkündet: Im Sommer soll es nämlich bereits losgehen!

Wie der Cast des Sequels dem Magazin Cosmopolitan verriet, müssen die Fans bis zur Premiere gar nicht mehr so lange warten: Schon im Juli werde HBO Max die ersten Folgen der neuen Serie ausstrahlen. Ob die Veröffentlichung der zehn Episoden im Wochenrhythmus oder auf einen Schlag geplant sei, wurde hingegen noch nicht mitgeteilt. Ursprünglich war vorgesehen, dass die Show letzten Herbst starten sollte.

Durch die weltweite Gesundheitskrise konnte allerdings erst im Oktober 2020 mit den Dreharbeiten begonnen werden. Im November fand ein groß angelegter Außendreh auf der Treppe des Metropolitan Museum of Art statt. Die Location war bereits in der Originalserie ein zentraler Schauplatz.

