Rebel Wilson (41) wird nicht müde, ihren erschlankten Körper zu präsentieren! Mehr als 30 Kilo hat die Schauspielerin inzwischen abgenommen und ist auch megastolz darauf. Das Ergebnis ihres "Jahres der Gesundheit", wie sie 2020 betitelt hatte, stellt die Blondine auch nur zu gerne im Netz zur Schau – zuletzt sogar in Unterwäsche. Nun zeigte sich der Pitch Perfect-Star zwar um einiges bedeckter, doch ihr Körper ist dennoch klar zu erkennen: Im Surferlook posiert Rebel am Strand!

Auf Instagram postete die 41-Jährige den Schnappschuss von sich und ihrer Schauspielkollegin Charlotte Gainsbourg (49) am Strand. "Der kälteste Tag am Set mit meinem talentierten und tollen Co-Star", schwärmte Rebel. Der besondere Blickfang des Fotos: Das Kurvenwunder posiert im hautengen Neoprenanzug und bringt ihren Trainigserfolg damit sichtbar zur Geltung! Das stach auch ihren Followern ins Auge, die mit zahlreichen Herz- und Flammenemojis in den Kommentaren reagierten.

Zusammen mit Charlotte steht Rebel in England für das Drama "The Almond and The Sea Horse" vor der Kamera. Um sich voll auf die Dreharbeiten konzentrieren und in ihre Rolle eintauchen zu können, hatte die Darstellerin sogar eine Social-Media-Pause ausgerufen. "Hoffentlich schaffe ich das und meistere es, sodass ich bald wieder heiße Selfies posten kann", hatte die Beauty schon im Vorfeld angekündigt.

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Schauspielerin

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Schauspielerin

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson im März 2021

