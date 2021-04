Simone Kowalski (23) wagt einen neuen Look! Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin kam beim Umstyling in ihrer Staffel eigentlich noch glimpflich davon. Ihre Lockenmähne wurde damals nur ein bisschen heller gefärbt. Seit dem Sieg im Jahr 2019 hält sich das Model über sein Privatleben jedoch ziemlich bedeckt und meldet sich nur hin und wieder mal bei seiner Community. Umso überraschter sind die Follower deshalb jetzt auch von Simis neuem Erscheinungsbild: Sie hat sich die Haare rot gefärbt!

Auf Instagram präsentierte die 23-Jährige gerade ihre neue Frisur. Ihre Haarpracht erstrahlt dabei in einem hellen Rotton! Zusätzlich hat sich Simone auch von ihrer langen Mähne getrennt und trägt stattdessen jetzt einen Bob. Nicht nur ihre Fangemeinde ist von dem neuen Look restlos begeistert. Unter dem Post machen ihr auch viele ehemalige GNTM-Kolleginnen Komplimente – darunter beispielsweise Aminata Sanogo und Jacky (22), die Siegerin des vergangenen Jahres.

Zuletzt hatte sich die Beauty aus Stade mit besorgniserregenden Nachrichten bei ihrer Community gemeldet. Mitte März hatte sich Simi anscheinend eine fiese Verletzung zugezogen. "Gestern dachte ich, ich würde sterben", offenbarte sie und untermauerte ihre Aussage mit einem Foto von ihrem bandagierten Bein. Was genau passiert ist, ließ sie allerdings offen.

