Sven Schlegler ist nicht mehr zu haben! 2019 hatte sich der Ludwigshafener bei DSDS beworben und es sogar bis in den Recall geschafft. Viele Fans überzeugte er aber nicht nur mit seiner Stimme, sondern vor allem durch sein Aussehen und seine sympathische Art. Doch Sven war zum damaligen Zeitpunkt vergeben. Nur kurz nach seiner Castingshow-Teilnahme hatte er sich jedoch von seiner Freundin getrennt. Mittlerweile hat er allerdings wieder eine neue Frau an seiner Seite!

Auf Instagram teilte Sven ein seltenes Foto mit seiner jetzigen Freundin Julia, mit der er nur wenige Monate nach der Trennung von seiner Ex zusammengekommen war. Auf dem Schnappschuss trägt er sie auf dem Arm und gibt ihr einen Kuss auf die Wange. "Das Glück liegt in meinen Händen", schwärmte er in der Bildunterschrift. Diese Worte ließ Julia natürlich nicht unkommentiert und erklärte: "Ich liebe dich." Während sich Sven mit dem Teilen von gemeinsamen Bildern sonst eher zurückhält, findet man sie bei seiner Angebeteten häufiger vor.

Die Brünette macht Sven aber nicht nur überglücklich, sondern motiviert ihn offenbar auch dazu, an seiner Musikkarriere zu arbeiten. Vor knapp zwei Jahren hatte der Altenpfleger in einem Interview mit Ludwigshafen24 verraten: "Ich werde auf jeden Fall weiter viel Musik machen und bin froh, eine Frau gefunden zu haben, die mich voll unterstützt dabei."

Anzeige

Instagram / svenschlegler_official_ Sven Schlegler, DSDS-Kandidat 2019

Anzeige

Instagram / julee_mt Sven Schlegler und seine Freundin Julia im Juli 2019

Anzeige

Instagram / julee_mt Sven Schlegler und seine Freundin Julia im Dezember 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de