Bei Deutschland sucht den Superstar wird heute ordentlich aussortiert! In der 17. Folge geht es für die 16 verbliebenen Kandidaten an einen Traumstrand in der thailändischen Bucht Phang Nga. Die paradiesische Umgebung wird für die Kandidaten allerdings eher nebensächlich sein: Sie werden sich auf ihre Performance konzentrieren und letztendlich in knallharten Duellen gegeneinander antreten müssen. Nur die Hälfte der Musiker wird es am Ende in die nächste Runde schaffen!

Im Rahmen einer Mitteilung hat der Sender RTL bereits vorab verraten, in welchen Paarungen die Kandidaten heute Abend vor die Jury um Pop-Titan Dieter Bohlen (65) treten werden. Demnach dürfen sich die TV-Zuschauer auf folgende Duelle freuen: Jonas Weisser gegen Silvan Seehaase ("Feuerwerk" von Wincent Weiss, 26), Joaquin Parraguez gegen Nick Ferretti ("Just The Two Of Us” von Bill Withers), Clarissa Schöppe gegen Angelina Mazzamurro ("One and Only" von Adele), Sven Schlegler gegen Daniel Böhme ("Impossible" von James Arthur, 31), Taylor Luc Jacobs gegen Momo Chahine ("Keine ist wie du" von Gregor Meyle, 40), Antonia "Toni” Komljen gegen Natali Vrtkovska ("Come On Over" von Christina Aguilera, 38), Joana Kesenci gegen Alicia-Awa Beissert ("Clown" von Emeli Sandé, 32) sowie Davin Herbrüggen gegen Lukas Kepser ("Chasing Cars" von Snow Patrol).

Welche Kandidaten heute Abend wohl als Sieger aus den knallharten Duellen hervorgehen werden? Das seht ihr bereits heute Abend auf 20:15 Uhr bei RTL.

