Er wird ihn immer in seinem Herzen tragen! Am 2. Juli 2019 verstarb Schlagersänger Costa Cordalis (✝75) in Santa Ponça auf seiner Wahlheimatinsel Mallorca im Beisein seiner Liebsten. Auch fast zwei Jahre nach seinem Tod bleibt der "Anita"-Interpret unvergessen – vor allem für seine Familie und seinem Sohn Lucas Cordalis (53). Zu Ehren des Musikers widmet ihm Lucas im Netz nun ein paar rührende Worte.

Costa wäre am heutigen Samstag 77 Jahre alt geworden. Zu diesem Anlass gedenkt der Ehemann von Daniela Katzenberger (34) seines verstorbenen Vaters. Via Instagram teilt der 53-Jährige ein paar Schnappschüsse von sich und seinem geliebten Papa Costa. "Du bist immer noch direkt neben mir! Happy Birthday, Papa!" kommentiert er die kleine Fotoreihe gefühlvoll.

Doch nicht nur im Herzen trägt der Sänger seinen Vater. Wie seine Frau Dani in einem früheren Promiflash-Interview verriet, hat Lucas auch schon öfters alte Kleidung seines Vaters getragen, um ihm nahe zu sein. "Es ist schmerzhaft! [...] Manchmal kann ich das gar nicht ertragen. Man riecht seine Anwesenheit, aber er ist nicht da. Das ist ganz schwer", erklärte die 34-Jährige.

Getty Images Costa Cordalis, Schlagerstar

RTL II Costa Cordalis, Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis

Friedrich,Jürgen Costa und Lucas Cordalis 2018 in Spanien

