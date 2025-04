Daniela Katzenberger und Familie senden lustige Ostergrüße

Daniela Katzenberger (38) und Lucas Cordalis (57) senden ihren Fans fröhliche Ostergrüße – und dabei für einige Lacher gesorgt. Auf Instagram posieren der Sänger, seine Ehefrau und ihre Tochter Sophia (9) strahlend mit selbst bemalten Ostereiern, auf denen ihre Gesichter nachgezeichnet wurden. Ein besonders lustiges Detail: Die Eier sind sogar mit Haaren verziert – blond für Daniela und dunkel für ihre Tochter Sophia. "Wir wünschen euch frohe Ostern!", schrieb der Ex-Dschungelcamper dazu und verbreitete damit sicherlich gute Laune bei seinen Fans.

Den Ostersonntag werden sie wohl mit ihrer Familie zusammen verbringen – bereits den Samstag verbrachten sie mit Danielas Mama Iris Klein (57) und deren Partner Stefan Braun zusammen. Die TV-Bekanntheit gab einen kleinen Einblick in das entspannte Wochenende. So spielten alle zusammen Karten und schienen eine gute Zeit zu haben. Den heutigen Ostermorgen verbrachten die Katze und ihre Liebsten wohl ganz entspannt in Pyjamas. So teilte Daniela in ihrer Story ein Foto mit ihrem Töchterchen, auf dem sie zusammen in rosafarbenen Schlafanzügen posierten. "Guten Morgen von Team Rosa", schrieb die Influencerin dazu.

Um Daniela wurde es in den vergangenen Monaten im Netz eher still. Wie ihre Mutter kürzlich enthüllte, hat sich ihre älteste Tochter zuletzt ganz bewusst aus der Öffentlichkeit zurückgezogen – ein Schritt, den sie aufgrund zunehmender Negativität und Vorwürfen unternahm. "Das nimmt leider extrem zu und darauf hat man halt irgendwann keine Lust mehr", erklärte die Promis unter Palmen-Teilnehmerin im März auf Social Media. Iris versicherte ihren Fans aber auch, dass es Daniela super gehe.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und ihre Tochter Sophia im April 2025

Instagram / danielakatzenberger Iris Klein und Daniela Katzenberger

