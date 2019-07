Es ist die Schock-Nachricht des Tages: Schlagerstar Costa Cordalis (✝75) ist tot! Nachdem einige Fans wegen eines Social-Media-Postings von Iris Klein (52), der Mutter von Daniela Katzenberger (32), schon das Schlimmste befürchteten, ist es nun traurige Gewissheit. Der Musiker ist am Dienstagnachmittag mit 75 Jahren in seiner Wahlheimat Mallorca gestorben. Das bestätigte nun sein hinterbliebener Sohn Lucas Cordalis (51) in einem kurzen Statement.

"Wir sind alle tieftraurig über den Verlust. Mein Vater war ein wunderbarer Mensch, der sich immer für andere eingesetzt hat. Er wollte die Menschen glücklich machen und das ist ihm auch gelungen. Er wird uns allen sehr fehlen", so Lucas gegenüber dem Berliner Kurier. Die Familie ist offenbar am Boden zerstört und hält den gutmütigen Vater und Opa in liebender Erinnerung.

Costa war in den letzten Wochen gesundheitlich sehr angeschlagen. Immer wieder sorgten sich seine Anhänger, vor allem, als er längere Zeit ins Krankenhaus musste. Die genaue Todesursache ist noch nicht bekannt.

Instagram / danielakatzenberger Costa Cordalis, Sänger

ActionPress Costa Cordalis bei einem Auftritt im Megapark, Mai 2018

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Costa Cordalis



