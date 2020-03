Lucas Cordalis (52) hängt sehr an den Hinterlassenschaften seines verstorbenen Vaters! Im Sommer 2019 musste der Musiker den schweren Verlust verkraften: Sein Papa, der berühmte und beliebte Schlagersänger Costa Cordalis (✝75), war im Juli nach einem Schwächeanfall an Organversagen gestorben. Sein Sohn Lucas trauert noch immer sehr um den "Anita"-Interpreten – und zieht sogar dessen hinterlassene Kleidung an, um ihm nahe zu sein!

Das verriet seine Frau Daniela Katzenberger (33) nun im Promiflash-Interview: "Ich finde das immer ganz furchtbar, ehrlich gesagt, dass Lucas immer die Sachen von seinem Vater trägt. Was heißt furchtbar, furchtbar ist das falsche Wort. Es ist schmerzhaft!" Die Kleider seien dabei jedoch keinesfalls frisch gewaschen: "Aus dem Schrank raus. Manchmal kann ich das gar nicht ertragen. Man riecht seine Anwesenheit, aber er ist nicht da. Das ist ganz schwer!"

Die Folgen von Costas Tod werden auch in der vierten Staffel ihrer Reality-TV-Show "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca" thematisiert, wie die Katze vorab gegenüber Promiflash schilderte. Obwohl die Trauer noch tief sitzt, sei es nicht so schlimm gewesen, über ihren toten Schwiegervater zu sprechen: "Man fühlt sich dem wieder ganz nah, wenn wir selber die Sendung gucken!"

"Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca", ab 25. März, mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos bei TVNOW verfügbar.

Anzeige

Chris Emil Janßen Lucas und Costa Cordalis beim Megapark Opening 2018

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Costa Cordalis

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Costa und Lucas Cordalis



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de