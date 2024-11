Lucas Cordalis wünscht Frieden zwischen Iris und Peter Klein

Sänger Lucas Cordalis (57) äußerte nun seine Gedanken zu den lang andauernden Spannungen zwischen seiner Schwiegermutter Iris Klein (57) und ihrem Ex-Mann Peter Klein (57). Das Drama begann im Januar 2023, als Peter Lucas nach Australien zu den Dreharbeiten von Ich bin ein Star – Holt mich hier raus begleitete und daraufhin Gerüchte über eine angebliche Affäre mit Yvonne Woelke (45) aufkamen. Vor wenigen Tagen wurde die Scheidung von Iris Klein und Peter Klein offiziell vollzogen, woraufhin Lucas gegenüber RTL seine Hoffnung zum Ausdruck brachte, dass das Ex-Paar nun endlich Frieden findet.

Lucas drückte seine Hoffnung aus, dass beide Parteien nun die Gelegenheit nutzen, zur Besinnung zu kommen: "Ich hoffe, jeder, der daran beteiligt ist, findet über Weihnachten ein bisschen Ruhe." "Ich hoffe, sie reflektieren mal ein bisschen, dass das Leben auch so schön ist, also dass man sich gar nicht so verrückt machen sollte", führte er weiter aus. Neue Anfänge bieten sich an, da Iris in ihrer neuen Beziehung mit Stefan Braun glücklich zu sein scheint, während Peter kürzlich seine Liebe zu Yvonne öffentlich bekannt gegeben hat.

Lucas kennt die Bedeutung von familiärem Zusammenhalt nur zu gut. Seit 2014 ist er glücklich mit Daniela Katzenberger (38) verheiratet, mit der er eine gemeinsame Tochter hat. Die Familie steht für ihn an erster Stelle, und er wünscht sich, dass auch Iris und Peter nach vorne blicken können. Lucas hofft, dass beide Ex-Partner nun die schönen Seiten des Lebens genießen und die Vergangenheit hinter sich lassen können.

©Joyn/Nadine Rupp Peter Klein und Yvonne Woelke, Kandidaten bei "Forsthaus Rampensau" Staffel 2, 2024

Getty Images Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger im Oktober 2022

