Ellie Goulding (34) startet mit süßen Neuigkeiten in den Mai! Erst Anfang des Jahres hatte die schöne Musikerin ihren Fans überraschend mitgeteilt, dass sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Caspar Jopling (29) zum ersten Mal Nachwuchs erwartet. Seitdem überbrückte die Blondine die Wartezeit bis zur Geburt mit den schönsten Schnappschüssen ihres Babybauchs – doch damit ist jetzt Schluss: Ellie ist endlich Mutter geworden!

Das verkündete der Vater des Kindes nun via Instagram. In seiner Story teilte Caspar ein kurzes Statement, in dem er ein Update gab: "Mama und Baby geht es gut, sie sind glücklich. Wir sind extrem dankbar!" Der Kunsthändler schilderte weiter, dass das Paar sich jetzt Ruhe und Privatsphäre wünsche und bat die Öffentlichkeit, dies zu respektieren.

Dass die Geburt kurz bevor stand, hatte Ellie schon in den vergangenen Wochen angedeutet. Auf aktuellsten Fotos war ihr Babybauch auch richtig groß gewesen – und ihre Fans hatten bereits spekuliert, wann ihr Sprössling das Licht der Welt erblicken würde.

Instagram / casparjopling Caspar Jopling und Ellie Goulding

Instagram / casparjopling Caspar Jopling und Ellie Goulding

Instagram / casparjopling Ellie Goulding, April 2021

