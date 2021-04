Bald sind sie zu dritt! Ende Februar hatten die britische Sängerin Ellie Goulding (34) und ihr Mann Caspar Jopling (29) preisgegeben, dass sie ihr erstes Kind erwarten. Das Paar hatte damals eine kleine Überraschung im Gepäck: Denn die Künstlerin befand ich zum Zeitpunkt der Verkündung schon in der 30. Schwangerschaftswoche. Mittlerweile sind fast zwei Monate vergangen und Ellie ist hochschwanger – das beweist jetzt auch ein Foto, auf dem sie stolz ihren kugelrunden Babybauch präsentiert.

Während sie wochenlang ihre Kugel noch versteckt hielt, darf sie nun jeder sehen. Die werdenden Eltern verbrachten offenbar einen romantischen Tag am See, wo Caspar eine bezaubernde Aufnahme von seiner Frau schoss. Zu dem Foto, auf dem die nackte Babykugel der Musikerin bestens zur Geltung kommt, schrieb er: "Meine beste Freundin ist schwanger (mit meinem neuen besten Freund)." Zudem teilte er ein professionelles Bild, das während Ellies Shooting für das Paper Magazine entstanden war.

Die "Love Me Like I Do"-Interpretin hatte ihre Schwangerschaft wochenlang geheim gehalten – und am liebsten hätte sie die Öffentlichkeit vor der Geburt gar nicht eingeweiht. "Es war ihr wichtig, sich bedeckt zu halten und auf sich zu achten, bis das Baby gesund zur Welt kommt", hatte ein Insider gegenüber Daily Mail erklärt. Ein so großer Babybauch, wie Ellie ihn mittlerweile hat, ist aber auf Dauer wohl einfach nicht mehr zu verstecken...

Backgrid / ActionPress Caspar Jopling und Ellie Goulding in London

Getty Images Caspar Jopling und Ellie Goulding bei der royalen Hochzeit von Prinzessin Eugenie

Instagram / elliegoulding Ellie Goulding während ihrer Schwangerschaft, März 2021

