Herzogin Kate (39) scheint, seitdem sie an der Seite von Prinz William (38) ist, für viele Menschen in Sachen Mode ein Vorbild zu sein. Regelmäßig inspiriert sie mit ihren Outfits unzählige Menschen, die den stets eleganten, jedoch oftmals trotzdem erschwinglichen Look der Herzogin prompt nachahmen wollen. Auch in der aktuellen Zeit zeigt sich die 39-Jährige weiterhin stets schick gekleidet. Vor allem ein It-Piece ist für Kate dabei offensichtlich unverzichtbar!

Die dreifache Mutter wird auch mit diesem modischen Klassiker sicher viele Fashionista-Herzen höherschlagen lassen: mit einer schlichten weißen Bluse. Etwas langweilig? Nein! Kate hat sich Hello! zufolge nämlich schon einige Male dafür entschieden, eine pfiffige Variante mit Rüschen-Stehkragen zu tragen. Dieser romantisch-verspielte textile Traum wird womöglich auch in so manch anderem Kleiderschrank bald nicht mehr fehlen! Seit 2019 sieht man Kate nämlich immer öfter in schicken Kombis mit dem Oberteil!

Hat sie sich von ihrer berühmten Schwiegermutter inspirieren lassen? Bereits Prinzessin Diana überzeugte ihre Fans und Kritiker mit dem hochgeschlossenen Blusenlook. Dass Kate der Mutter ihres Ehemanns mit ihren Outfits schon das ein oder andere Mal zum Verwechseln ähnlich sah, ist kein Geheimnis.

Getty Images Herzogin Kate mit ihrem Verlobungsring im Februar 2011

Getty Images Lady Diana Spencer im November 1980 in London

Getty Images Herzogin Kate

