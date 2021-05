Aller guten Dinge sind... acht? Katie Price (42) hat wieder einmal einen Antrag angenommen. Dieses Mal fiel ihr Freund Carl Woods vor der TV-Bekanntheit auf die Knie und hielt um ihre Hand an. Für das einstige Boxenluder ist es bereits die achte Verlobung, aber sie ist sich sicher, dieses Mal den Mann fürs Leben an ihrer Seite zu haben. Auch im Netz erklärte Katie ihrem Zukünftigen nun ihre Liebe!

Via Instagram postete die 42-Jährige einen niedlichen Schnappschuss von sich und Carl, auf dem sie ihre Blicke direkt in die Kamera gerichtet haben. Dazu postete die Britin zwei Herz-Emojis und schrieb knapp, aber präzise: "Die Liebe meines Lebens." Zusätzlich verlinkte sie noch ihren Liebsten. Kein Wunder also, dass die beiden Turteltauben nicht nur von einer Hochzeit, sondern sogar schon von Kindern sprechen.

Der Großteil ihrer Follower sieht diese Liebeserklärung allerdings eher skeptisch und glaubt nicht an die dauerhafte Liebe der beiden. "Das hast du über deinen Ex auch schon gesagt. Und wir alle wissen, dass du nächste Woche einen anderen Kerl haben wirst", kritisierte ein User. Ein anderer spottete hingegen: "Im Moment, ja..."

Anzeige

Instagram / carljwoods Carl Woods und Katie Price

Anzeige

Instagram / katieprice Carl Woods und Katie Price

Anzeige

Instagram / katieprice Carl Woods und Katie Price

Anzeige

Wie findet ihr den Schnappschuss der beiden? Total niedlich! Geht so... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de