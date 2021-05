Vannessa Tamkan (24) kann ihr Glück wohl kaum fassen! Die einstige GNTM-Kandidatin ist im Februar erstmals Mutter geworden. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Roman erfreut sie sich seither an ihrem putzigen Söhnchen Carlo. Im Netz gibt sie unter goldigen Detailaufnahmen des Babys stets Updates über ihr neues Leben als Mama und schwärmt dabei von ihrem Nachwuchs. So auch jetzt: Denn Vanessa hat dem kleinen Carlo eine zuckersüße Liebeserklärung gemacht!

Via Instagram teilte die 24-Jährige den niedlichen Schnappschuss, auf dem Carlo offenbar gerade etwas vor sich herplappert. Darunter widmete Vanessa dem Kleinen rührende Zeilen: "Danke Carlo, dass du das Beste aus mir rausholst. Als Mama und als Frau. 'Ich liebe dich' reicht hier nicht im Ansatz aus, denn es ist ein viel stärkeres Gefühl. [...] Ich glaube, man sollte ein neues Wort dafür erfinden."

Die Rolle als Mutter scheint das Leben der Influencerin also positiv verändert zu haben. "Und noch nie zuvor war ich so stolz auf mich selbst", gab Vanessa weiterhin preis. Denn die Mutterschaft habe ihr gezeigt, wie viel Kraft tatsächlich in ihr stecke.

Roman und Vanessa Tamkan, 2021

Vanessa Tamkan im Januar 2021

Vanessa Tamkan und ihr Sohn, Februar 2021

