Jessica Faust teilt ihr Liebesglück nun auch öffentlich! Es ist schon eine Weile her, dass die Blondine durch ihre Rolle als Chantal in der Scripted-Reality-Soap Köln 50667 bekannt wurde. Inzwischen ist die Darstellerin bei Krass Schule – Die jungen Lehrer zu sehen und lässt ihre Fans auch im Netz an ihrem Leben teilhaben. Dabei haben sich einige Follower zuletzt öfters gefragt, wie es denn um Jessis Liebesleben bestellt ist. Nun klärte die Kölnerin auf: Sie hat wieder einen Freund – und das schon seit einer Weile!

Mit einem Instagram-Post brachte die 29-Jährige endlich Licht ins Dunkel und postete ein niedliches Foto mit ihrem Partner Michi. "Viele haben es ja schon vermutet, jetzt mache ich es aber auch mal ganz offiziell", schrieb sie dazu und verkündete: "Seit dem 20. Juli ist er der Mann an meiner Seite und ich könnte nicht glücklicher sein!" Mit ihm scheint sie nun das große Los gezogen zu haben. "Ich bin so happy nach all den Jahren endlich den richtigen Mann gefunden zu haben! Ich liebe dich", schwärmte die TV-Bekanntheit und will offenbar auch keine Zeit mehr verlieren. Das Paar ist bereits gemeinsam auf Wohnungssuche.

Genaueres zu ihrem Freund verrät Jessi nicht, doch ihre ehemaligen Serien-Kollegen scheinen schon länger in ihr Liebesgeheimnis eingeweiht gewesen zu sein. "Wird auch mal Zeit", schrieb beispielsweise Janine Pink (34) und auch Maria Lo Porto freute sich über das Liebes-Outing. "Wow, endlich! Geil, geil, geil", kommentierte der "Köln 50667"-Star.

RTL II Jessica Faust, "Krass Schule"-Darstellerin

Instagram / jessi_faust Jessica Faust, Darstellerin bei "Krass Schule – Die jungen Lehrer"

Instagram / janinepinkofficial Janine Pink, Reality-TV-Star

