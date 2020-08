Was für ein süßer Freundschaftsbeweis von Yvonne Pferrer (25)! Seit acht Jahren geht die Laiendarstellerin mit ihrer BFF Jessica Faust durch dick und dünn. Kennengelernt haben sich die beiden am Set von Köln 50667. In der Serie war das Duo von 2013 bis 2016 zu sehen. Ihre Wege trennten sich aber nicht, als sie keine Co-Stars mehr waren – die zwei blieben in stetigem Kontakt. Jetzt widmete Yvonne ihrer Freundin sogar einen herzerwärmenden Post.

Auf Instagram teilte die Bloggerin ein Selfie von sich und Jessi. Darauf strahlen beide in die Kamera. Die Influencerin verrät, dass ihre ehemalige Kollegin zu ihren "wahren Freunden" gehöre. "Ich habe auch erlebt, wie es ist, einfach nur von 'Freunden' ausgenutzt zu werden. Da habe ich lieber weniger Freunde, aber dafür Freunde, auf die ich mich verlassen kann!", betont Yvonne. Deshalb bedeute ihr es so viel, die Blondine an ihrer Seite zu wissen.

Scheinbar gerührt von der Geste veröffentlichte Jessi auf ihrem Instagram-Profil dasselbe Foto von sich und Yvonne. In der Bildunterschrift schreibt der "Krass Schule"-Star: "Wir sind zwar keine Schwestern, aber beste Freunde. Und das ist ja quasi verwandt sein. Freunde sind nämlich Familie, die man sich aussuchen kann."

Instagram / jessi_faust Jessi Faust und Yvonne Pferrer im August 2020

Instagram / yvonnepferrer Yvonne Pferrer in Marokko

Instagram / jessi_faust Jessi Faust und Yvonne Pferrer im August 2019

