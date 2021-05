Leider sind Hater auf sämtlichen Social-Media-Plattformen nach wie vor ein großes Problem! Der Sender RTL2 bezieht jetzt mit der plattformübergreifenden Kampagne "Hass hat Hausverbot", die viele prominente Sendergesichter einbindet, klar dagegen Stellung. In diesem Rahmen sprach Promiflash jetzt unter anderem mit Krass Schule-Star Jessica Faust über das Thema Mobbing im Netz – auch die 29-Jährige musste hiermit schon Erfahrungen machen...

"Mit 20 Jahren habe ich angefangen, für 'Köln 50667' zu drehen. [...] Meine Rolle Chantal Kuhnt hat gerade am Anfang der Serie sehr polarisiert, da ich in der Story den Freund meiner besten Freundin ausspannen wollte. Dadurch habe ich erste Hate-Kommentare zu spüren bekommen", berichtete Jessi. Die fiesen Nachrichten hätten sich aber nicht nur auf ihre Rolle bezogen, sondern auch auf sie persönlich: "Es kamen Kommentare wie 'Guckt mal, wie winzig ihre Oberlippe ist' oder 'Ihre Nase ist so groß, ist ja schrecklich.'"

Der Hate ist damals nicht spurlos an Jessi vorbeigegangen: "Diese Kommentare haben mich schon fertiggemacht und ich habe mich auch eine Zeit lang unwohl gefühlt. Ich habe auch an mir selbst gezweifelt, ob ich schön genug bin und ob ich vielleicht etwas ändern sollte", erinnerte sich der Serienstar. "Es war echt ein mieses Gefühl." Heute würde sie Mobbing im Netz aber nicht mehr so an sich ranlassen – und die negativen Nachrichten erst gar nicht lesen.

Doch wie hat Jessi das geschafft? "Ich habe viel mit meiner Spielpartnerin und besten Freundin Yvonne Pferrer darüber geredet. Wir waren beide noch jung und neu in dieser Branche, und wir beide haben vorher nicht wirklich mit Hass oder Mobbing im Netz zu tun gehabt", schilderte sie im Interview. "Wir haben uns selbst gemeinsam aufgebaut und auch besprochen, dass immer nur die mobben, die im realen Leben kein wirkliches Selbstbewusstsein haben und einfach arme Würstchen sind, die sich nicht anders profilieren können."

"Krass Schule – Die jungen Lehrer" montags bis freitags um 17:05 Uhr bei RTLZWEI und jederzeit auf TVNOW.

Anzeige

RTL2 Jessica Faust für die RTL2-Kampagne "Hass hat Hausverbot"

Anzeige

Instagram / jessi_faust Jessi Faust, bekannt aus "Krass Schule"

Anzeige

Instagram / jessi_faust Jessi Faust, bekannt aus "Krass Schule"

Instagram / jessi_faust Yvonne Pferrer und Jessi Faust

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de