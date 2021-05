Die vergangenen zehn Jahre an Prinz Williams (38) Seite haben Herzogin Kate (39) deutlich verändert! Am 29. April 2011 hat sich das Paar vor den Augen der Welt die ewige Treue geschworen und damit auch Kates offiziellen Eintritt in die britische Königsfamilie besiegelt. Seitdem ist viel passiert – unter anderem macht die Absolventin der Eliteuni von St. Andrews den Anschein, immer mehr in ihre Royal-Rolle hineinzuwachsen. Eine Körpersprachen-Expertin ist sich sicher: Kate gewann über die Jahre hinweg stetig an Selbstbewusstsein!

Judi James hat sich die Körperhaltung der Duchess of Cambridge genau angesehen und versichert im Interview mit Femail: "Kates Körpersprache zeigt seit ihrer Hochzeit vor zehn Jahren feine, aber mächtige Veränderungen in ihrer Persönlichkeit, in ihrem Status und ihrem Einfluss auf die Königsfamilie". Anfangs habe die 39-Jährige noch wie ein nervöser und zurückhaltender Royal-Neuling gewirkt. Inzwischen habe sie sich jedoch zu einem standhaften Familienmitglied, das die Widerstandsfähigkeit und das Selbstbewusstsein der Queen (95) widerspiegelt, entwickelt.

Auch ihre Beziehung zu Prinz William sei laut Judi nach drei gemeinsamen Kindern "stärker denn je". Schon von Anfang an habe man deutliche Liebessignale in der Körpersprache der beiden deuten können. "Ihre Gesten zeigen, dass sie als Paar in Sachen Vertrauen, Loyalität und Unterstützung gelernt haben, sich aufeinander zu verlassen und nun auch ausgelassene Momente miteinander genießen", führte die Expertin weiter aus.

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William

Getty Images Herzogin Kate und Queen Elizabeth II. 2019 in London

Phil Noble - Pool/Getty Images Herzogin Kate und Prinz William

