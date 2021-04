Queen Elizabeth II. (95) wünscht Prinz William (38) und Herzogin Kate (39) alles Gute zu ihrem Hochzeitstag! Am 29. April 2011 heiratete der Sohn von Prinz Charles (72) seine Catherine Elizabeth Middleton in der Westminster Abbey in London vor den Augen der Weltöffentlichkeit. An ihrem zehnten Hochzeitstag erreichen das royale Paar zahlreiche Glückwünsche, doch über eine Gratulation dürften sich William und Kate besonders freuen: Die Queen gratulierte den Eheleuten im Namen der königlichen Familie zum Hochzeitstag!

Auf Twitter wurden vom offiziellen Account des britischen Königshauses Glückwünsche an William und Kate geschickt: "Wir wünschen dem Herzog und der Herzogin von Cambridge einen sehr glücklichen Hochzeitstag. Heute ist es zehn Jahre her, dass Ihre Königlichen Hoheiten in der Westminster Abbey ihr Eheversprechen gaben", hieß es in der Nachricht, die im Namen der Monarchin geteilt wurde.

Die warmen Worte der Queen kommen rund zwei Wochen, nachdem sie mit ihrer Familie auf Schloss Windsor ihrem geliebten Ehemann Prinz Philip (✝99) für immer Lebewohl sagen musste. Vier Tage nach der Beerdigung feierte die Monarchin nach 73 Ehejahren erstmals wieder einen Geburtstag ohne ihren Mann.

The Middleton Family Herzogin Kate und Prinz William bei ihrem College-Abschluss im Jahr 2005

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate auf ihrer Hochzeit am 29. April 2011

Getty Images Die Queen und Prinz Philip

