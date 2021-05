Als Star zu daten ist gar nicht so einfach! Schauspieler Ben Affleck (48) ist als frischgebackener Single noch recht neu in der Dating-Welt: Erst im Januar dieses Jahres gaben er und Ana de Armas (33) ihre Trennung bekannt. Zuletzt gab es Gerüchte, der Oscar-Preisträger würde wieder mit seiner Ex-Verlobten Jennifer Lopez (51) anbandeln. Doch nun wurde bekannt: Ben Affleck ist offenbar auf Dating-Apps unterwegs – und so witzig reagiert er dabei auf Ablehnung!

Bei Raya, die auch als Elite-Dating-App für Personen des öffentlichen Lebens gilt, scheint der Hollywoodstar nun Ausschau nach potenziellen zukünftigen Partnerinnen zu halten. Das wurde durch ein TikTok-Video der Influencerin Nivine Jay bekannt. Darin schreibt sie: "Denke gerade an die Zeit, als ich auf Raya ein Match mit Ben Affleck hatte und ihn dann wieder entfernte, weil ich dachte, es sei fake. Daraufhin sendete er mir ein Video auf Instagram". Nach der Einblendung des Textes sieht man den besagten Clip: ein Selfie-Video von Ben, in dem er "Nivine, wieso hast du mich unmatched? Ich bin's!" sagt.

Der Schauspieler zeigt dem TikTok-Star damit, dass er tatsächlich hinter dem Profil steckt und scheint nicht glücklich über die Auflösung des Matches. Ob Nivine und Ben nach seinem Kontaktversuch noch in Verbindung stehen, ist unklar. Ihr TikTok geht jedenfalls viral und hat derzeit über 7,4 Millionen Aufrufe.

Instagram / nivyjay Influencerin Nivine Jay

Getty Images Ben Affleck, Schauspieler

Instagram / nivyjay Nivine Jay, Influencerin

