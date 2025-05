J.Lo fühlt sich von Bens Nähe zu Jennifer Garner verraten

Die vergangenen Tage dürften für Jennifer Lopez (55) alles andere als leicht gewesen sein: Die Sängerin soll sich regelrecht "verraten" fühlen, nachdem Aufnahmen von Ben Affleck (52) und dessen Ex-Frau Jennifer Garner (53) die Runde machten. Bei einem gemeinsamen Ausflug mit ihren drei Kindern wurden die beiden Schauspieler offenbar innig miteinander gesehen – inklusive einer herzlichen Umarmung, die nicht nur Fans, sondern auch J.Lo selbst aufhorchen ließ. Laut einem Insider, der gegenüber der Daily Mail sprach, hatte Jennifer die Fotos gleichzeitig mit der Öffentlichkeit entdeckt und soll sich nun schwere Gedanken über ihre Verbindung zu Ben machen.

Dem Bericht zufolge sind es vor allem Bens zunehmende Nähe und das vertraute Verhältnis zu der Mutter seiner Kinder, die alte Zweifel bei J.Lo wiederaufleben lassen. "Sie wird sich betrogen fühlen, weil sie so viel Zeit in die Unterstützung von Ben gesteckt hat", so der Insider weiter. Während das Ex-Paar offiziell schon längst getrennte Wege geht, würden die verstärkten gemeinsamen Unternehmungen von Ben und seiner ehemaligen Frau in Jennifer offenbar Sorgen und Unsicherheiten schüren, die sie bereits zu Ehezeiten beschäftigten. Freunde der Sängerin spekulieren laut der Quelle zudem, ob zwischen den beiden Hollywood-Stars wirklich alles rein freundschaftlich sei, zumal die Nähe nach der Trennung für Aufsehen sorgt.

Bekannt ist, dass Jennifer und Ben in den letzten Jahren immer wieder für Schlagzeilen gesorgt haben – auch durch Trennungen und neue Anfänge. In einem Interview mit Bunte hatte Jennifer zuletzt offen über ihren schwierigen Umgang mit dem Alleinsein nach der Scheidung gesprochen. Sie musste zunächst lernen, sich in ihrer eigenen Gesellschaft wohlzufühlen – ein Prozess, der nicht ganz einfach war. Trotz aller Unterschiede blieb der Kontakt zum Ex nicht abgebrochen: Gerade erst unterstützte sie Ben während der Evakuierung seines Hauses bei den verheerenden Bränden in Kalifornien. Dass ausgerechnet jetzt das vertraute Verhältnis zwischen Ben und seiner anderen Ex-Frau Jennifer für so viele Schlagzeilen sorgt, dürfte auch an der bewegten Vergangenheit und den vielen Höhen und Tiefen zwischen allen Beteiligten liegen.

Anzeige Anzeige

Thecelebrityfinder / MEGA Jennifer Garner und Ben Affleck, Ex-Partner

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Dezember 2023

Anzeige Anzeige