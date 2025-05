Ben Affleck ist nach Drama mit J.Lo bereit für neue Liebe

Ben Affleck (52) hat offenbar einen Schlussstrich unter das Liebeskapitel mit Jennifer Lopez (55) gezogen und ist bereit für einen neuen Lebensabschnitt. Am Mittwoch wurde der Schauspieler lässig gekleidet mit seinem 13-jährigen Sohn Samuel (13) in Los Angeles gesichtet. Kurz zuvor meldete ein Insider gegenüber dem Magazin In Touch, dass der Hollywoodstar nach der Scheidung wieder offen für Dates sei. "Ben gibt die Hoffnung auf die Liebe nicht auf", verriet die Quelle. Bereits im Januar hatten er und Jennifer ihre Scheidung offiziell gemacht, nachdem ihre Ehe nur rund zwei Jahre gehalten hatte. Seitdem versuchen die beiden, ihr millionenschweres Anwesen in Beverly Hills zu verkaufen – allerdings gibt es wohl unterschiedliche Vorstellungen, wie mit dem Haus umzugehen ist.

Während Ben darauf drängt, den Preis zu senken, um endlich alle Verbindungen zu kappen, will Jennifer weiterhin auf einen Top-Preis hoffen, obwohl das Haus bislang keinen neuen Besitzer gefunden hat. Laut mehreren Immobilienmaklern gilt das Anwesen mit seinen zwölf Schlafzimmern und 24 Bädern ohnehin als zu teuer, zudem drückt die Entwicklung am Markt auf die Nachfrage. Trotz der Trennung betonte Ben in einem Interview mit Entertainment Tonight, wie viel ihm das Verhältnis zu Jennifers Kindern bedeutet: "Ich liebe ihre Kinder. Sie sind wunderbar", erklärte er auf dem roten Teppich zur Premiere seines neuen Films The Accountant 2. Dass nach wie vor freundschaftliche Töne herrschen, wird auch daran deutlich, dass Jennifers Zwillinge Max (17) und Emme (17) bei diesem Anlass ebenfalls dabei waren. Jennifer soll derweil an ihrem Comedy-Dreh an der Seite von Brett Goldstein jede Menge Spaß haben, von Flirts ist sogar die Rede – Pläne für ein neues Liebesleben scheint sie aber noch nicht zu schmieden.

Hinter den Kulissen zeigt sich Ben als jemand, dem die Nähe zu einer festen Bezugsperson viel bedeutet. Freunde berichten, dass ihm Stabilität in Beziehungen besonders wichtig ist und er diesmal auf eine Partnerin hofft, die unabhängig ist und selbstbewusst zu ihren Überzeugungen steht. Ein weiteres Kriterium: Verständnis für seine Nüchternheit – das spielt für den Schauspieler nach wie vor eine zentrale Rolle. Dass er auf ruhigeres Fahrwasser setzt, bestätigt auch die Aussage eines Insiders, der das Kapitel mit bekannten Hollywood-Frauen offenbar für abgeschlossen hält. Pikantes Detail am Rande: Schon länger schwärmt Ben angeblich heimlich für Angelina Jolie (49), wie die Daily Mail berichtet. Auch beruflich bleibt er engagiert, arbeitet aktuell an seinem neuen Netflix-Projekt Animals, das er gemeinsam mit Matt Damon (54) produziert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im März 2023

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Ben Affleck und Angelina Jolie

Anzeige Anzeige