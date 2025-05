So stark will JLo nach Scheidung von Ben für ihre Kids sein

Jetzt ist die "Bennifer"-Lovestory wohl endgültig vorbei: Jennifer Lopez (55) hat in einem ausführlichen Interview mit der spanischen Zeitung El País erstmals persönliche Einblicke in ihr neues Leben nach der Scheidung von Ben Affleck (52) gegeben. Die Sängerin und Schauspielerin sprach offen darüber, wie sie den schwierigen Umbruch ihrer Familie meisterte, nachdem die Ehe mit Ben im Januar 2025 offiziell geschieden wurde – weniger als drei Jahre nach der viel beachteten Hochzeit. Besonders lag es Jennifer am Herzen, ihre Zwillinge Emme (17) und Max (17) behutsam durch diese Zeit des Wandels zu leiten. Um ihnen Sicherheit zu geben, versprach sie: "Ich verspreche euch, das ist eine schwierige Zeit, aber ihr werdet sehen, dass ich auf der anderen Seite stärker und besser herauskommen werde." Dieses Versprechen habe sie gehalten, berichtete Jennifer – ihre Kinder könnten das inzwischen auch spüren und das schenke ihr "große innere Ruhe".

Während ihrer Beziehung mit Ben hatten Jennifer und die Patchworkfamilie aus Jennifers Zwillingen sowie Bens drei Kindern Samuel, Fin und Violet, die aus seiner Ehe mit Jennifer Garner (53) stammen, eng zusammengelebt und viele gemeinsame Erlebnisse geteilt. Nach der Trennung standen zunächst eine Tour-Absage und eine häusliche Neuordnung an, bevor Jennifer nun wieder durchstarten will: Zuletzt kündigte sie auf Social Media an, dass sie im Sommer einige ausgewählte Konzerte geben wird. "Es ist ein perfekter Moment, um rauszugehen, zu tanzen, zu singen und einfach Spaß mit allen zu haben", schwärmte die Sängerin. Die letzten Jahre hätten sie gelehrt, stolz auf sich zu sein und auf die Art, wie sie ihre Kinder durch schwere Zeiten geführt habe. Trotz des Neuanfangs stellte Jennifer klar, dass sie sich aktuell auf sich selbst konzentriert. "Ich suche niemanden", erklärte sie im Interview und betonte, wie froh sie sei, unabhängig zu sein: "Was, wenn ich einfach nur frei bin?"

Bereits in früheren Interviews hatte Ben betont, dass die Trennung von ihm und Jennifer Lopez keinen Keil zwischen ihre Familien getrieben habe. Im Gegenteil: Erst kürzlich äußerte sich Ben während einer Filmpremiere voller Respekt und Bewunderung über seine Ex-Frau und hob hervor, wie sehr er die Momente genießt, wenn alle Kinder zusammenkommen. Die Patchwork-Konstellation liege beiden Ex-Partnern am Herzen, ebenso wie Bens erster Frau Jennifer Garner. Über die vergangenen Monate hinweg zeigten sich Jennifer und Ben öffentlich als um das Wohl ihrer Kinder bemühte Eltern, die offen und respektvoll miteinander umgehen. Für Jennifer steht dabei weiterhin ihre Rolle als Mutter und ihr eigener Weg im Vordergrund – persönliche Zufriedenheit und das Wohl ihrer Familie scheinen für sie aktuell die wichtigste Motivation zu sein.

Getty Images Jennifer Lopez im April 2025

Hector Vivas/Getty Images, Jon Kopaloff/Getty Images, Mike Coppola/Getty Images Jennifer Lopez, Ben Affleck und Jennifer Garner, Collage

