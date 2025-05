Ben Affleck erinnert sich an Moment, als sein Vater weinte

Ben Affleck (52) hat einen seltenen und prägenden Moment aus seiner Kindheit geteilt: Nur ein einziges Mal habe er seinen Vater Timothy weinen sehen – beim gemeinsamen Anschauen des Kultfilms "Der Elefantenmensch" von David Lynch (✝78). Gegenüber People sagte Ben, dass er diesen Augenblick nie vergessen werde. Der Film aus dem Jahr 1980 mit John Hurt (✝77) und Anthony Hopkins (87) habe ihn selbst zutiefst bewegt und sei für ihn ein tief menschliches Werk. Die Szene, in der er seinen Vater so emotional erlebte, habe sich besonders tief in sein Gedächtnis eingebrannt. Für Ben ist diese Erinnerung heute untrennbar mit dem bewegenden Filmerlebnis verknüpft.

Bens Vater Timothy, der früher als Hausmeister arbeitete, kämpfte lange mit Alkoholproblemen. Die Ehe der Eltern zerbrach, als Ben 12 Jahre alt war. Sein Vater zog daraufhin nach Kalifornien, während Ben und sein jüngerer Bruder Casey Affleck (49), ebenfalls später als Schauspieler erfolgreich, in Massachusetts blieben. Trotz der schwierigen Zeit und der Distanz entstand mit den Jahren wieder ein gutes Verhältnis zwischen dem Vater und seinen beiden Söhnen. Besonders respektvoll äußerte sich Ben gegenüber People über die Tatsache, dass sein Vater seit inzwischen rund drei Jahrzehnten abstinent lebt – eine Leistung, für die Ben, der selbst Suchtprobleme überwinden musste, großen Respekt aufbringt.

Wie sehr Ben Affleck die Beziehung zu seinem Vater wertschätzt, zeigte sich auch in seiner Aussage, dass Erwachsenwerden bedeute, zu erkennen, dass die eigenen Eltern "einfach nur Menschen" seien, die ihr Bestes geben. Gleichzeitig betonte Ben, wie sehr er die Stärke seines Vaters bewundert und wie sehr ihn diese familiären Erfahrungen geprägt haben. Eine besonders enge Verbindung pflegt er heute auch zu seinem Bruder Casey – die beiden stehen sich privat wie beruflich nah. In ruhigen Momenten erinnert sich Ben, der heute selbst Vater von drei Kindern ist, gerne an gemeinsame Kindheitserlebnisse wie den bewegenden Filmabend mit seinem Vater zurück. Für ihn ist das mehr als bloße Nostalgie – es ist ein Teil seiner Familiengeschichte, der ihn bis heute begleitet.

Getty Images Ben und Casey Affleck im Januar 2013

Getty Images Ben Afleck im März 2018

