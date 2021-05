Ist er ihre starke Schulter nach dem Ende der Beziehung mit Alex Rodriguez (45)? Seit wenigen Wochen ist es traurige Gewissheit: Jennifer Lopez (51) und der ehemalige Baseballprofi gehen von nun an getrennte Wege. Nach dem gescheiterten Versuch eines Neuanfangs zog die Sängerin endgültig den Schlussstrich. Doch durch diese schwere Zeit muss die "Let's Get Loud"-Interpretin scheinbar nicht alleine gehen: Ganz offensichtlich hilft J.Los Ex Ben Affleck (48) ihr über die Trennung hinwegzukommen!

Der 48-Jährige habe nach Informationen von Page Six zuletzt viel Zeit mit der Musikerin in Los Angeles verbracht. Der Oscarpreisträger soll mehrmals gesichtet worden sein, wie er tagsüber zu Jennifers Haus ging, nachdem er in einem weißen Geländewagen abgeholt wurde, der angeblich J.Lo gehört. Bislang wurden die beiden allerdings noch nicht zusammen gesehen – ein Insider hat allerdings etwas beobachtet: "Der Sicherheitsdienst holt ihn an einem nahe gelegenen Ort ab und setzt ihn wieder ab, nachdem er ein paar Stunden bei ihr verbracht hat."

Ein Neuanfang für diese zwei ist aber wohl eher auszuschließen. Ein weiterer Informant betonte nämlich gegenüber dem Webmagazin, dass sich das Duo nur sehr gut versteht. "Sie sind Freunde und das war noch nie anders", erklärte die Quelle nachdrücklich. Seit 2002 kennen sich J.Lo und Ben. Damals haben sie sich am Set des Films "Gigli" kennengelernt und sich ineinander verliebt. Schon zwei Jahre später war allerdings alles wieder aus und vorbei.

Getty Images Jennifer Lopez und Alex Rodriguez im Juni 2019 in NewYork City

Getty Images Ben Affleck, Schauspieler

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck auf der Premiere von "Gigli" 2003

