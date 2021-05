Hat Yeliz Koc (27) etwa schon einen Blick auf das Geschlecht ihres Kindes erhaschen können? Die einstige Bachelor-Kandidatin und ihr Partner Jimi Blue Ochsenknecht (29) erwarten momentan das erste gemeinsame Kind. Fast fünf Monate ist die TV-Bekanntheit mittlerweile in anderen Umständen – und kann es kaum abwarten, endlich zu erfahren, ob sie einen Jungen oder ein Mädchen bekommt. In wenigen Tagen steht der nächste Frauenarzttermin an: Und Yeliz hat offenbar eine leise Ahnung, welches Geschlecht das Baby haben könnte...

In ihrer Instagram-Story berichtet die 27-Jährige jetzt voller Vorfreude, dass noch diese Woche der nächste Besuch beim Gynäkologen ansteht, bei dem dann auch endlich das große Geheimnis gelüftet werden soll. Bei ihrem letzten Termin habe man dem Arzt zufolge das Geschlecht noch nicht erkennen können. "Aber ich bin der Meinung, ich konnte da schon was sehen", verrät Yeliz. Sicher sei sich die Mutter in spe jedoch noch nicht. "Ich lasse mich auf jeden Fall überraschen", macht sie klar.

Die Influencerin wolle die frohe Neuigkeit dann auch ziemlich schnell mit ihrer Community im Netz teilen. Dafür habe sie sich auch schon etwas Besonderes überlegt: Sie wolle ein schönes Foto machen, um die Erinnerung festzuhalten. "Ich kann es kaum erwarten, bis das Baby erst einmal da ist", erklärt die Hannoveranerin abschließend.

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, TV-Bekanntheit

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht

