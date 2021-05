Kyla Harrison liebt es offenbar, bei ihren Eltern zu schlummern! Im Juli 2020 brachte Sarah Harrison (29) ihre zweite Tochter auf die Welt. Regelmäßig bekommen die zahlreichen Fans des Webstars Einblicke in sein turbulentes Familienleben mit Kyla, Töchterchen Mia Rose (3) und Ehemann Dominic (29). Doch auch bei den Harrisons läuft zu Hause nicht immer alles nach Plan. Sarah gab jetzt zu: Kyla huscht gerne zu ihr und Dominic ins Bett!

Eigentlich steht für die Kleine im Schlafzimmer von Sarah und Dominic ein eigenes Bestellbettchen. Doch in diesem möchte das Mädchen offenbar nicht die ganze Nacht bleiben. "Sobald sie wach ist, dann kommt sie an den Bettrand und guckt uns an", erklärte die Influencerin in einem YouTube-Video. Das sei jedoch gefährlich, da Kyla dann aus dem Bett fallen könnte. Deswegen nimmt das Ehepaar seine Tochter sicherheitshalber mit ins Bett. "Bei jeder Kleinigkeit landet sie bei uns im Bett – was nicht schlimm ist", gab die 29-Jährige zu verstehen.

Doch das kleine Bettproblem wollen Sarah und Dominic jetzt dennoch angehen. In dem Video werkelte Dominic an einem Bestellbettchen für Kyla, aus dem sie nicht so leicht fallen kann. Aber das Paar ist auch zuversichtlich, dass ihre kleine Tochter bald gar kein Gitterbett mehr brauche. Denn seit ihre erste Tochter Mia ein Jahr und drei Monate war, schlief sie schon in einem offenen Bett. "Das hat super funktioniert", erklärte Sarah.

