Countrysänger Tim McGraw (54) ist stolzer Vater von drei Töchtern. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Faith Hill (53), mit der er seit 24 Jahren verheiratet ist, bekam er erst Gracie, dann Audrey und zum guter Letzt Maggie McGraw. Die Mädchen sind sein ganzer Stolz, wie der Papa immer wieder betont. Anlässlich von Gracies 24. Geburtstag veröffentlichte Tim jetzt einen supersüßen und rührenden Beitrag im Netz...

Auf Instagram teilte der Sänger ein Video von sich und seiner ältesten Tochter. Die beiden trällern hier im Auto vor sich hin – und es klingt richtig gut! Ganz eindeutig wurde Gracie Tims musikalische Begabung in die Wiege gelegt! Das ist ihrem berühmten Dad natürlich nicht entgangen. So schwärmt er in der Beschreibung unter dem Clip: "Ich bin so stolz auf sie! Sie ist so unglaublich talentiert und tüchtig. Sie schafft alles, was sie sich in den Kopf setzt."

Doch Tim ist noch lange nicht fertig mit dem Loblied auf sein Kind: "Darüber hinaus hat sie ein Herz aus Gold, liebt ihre Familie und Freunde bedingungslos – sie ist einfach ein absolutes Juwel. Ich bin so stolz auf die junge Frau, zu der sie geworden ist", betont der "Damn Country Music"-Interpret. Abschließend schreibt er: "Gracie, du machst Daddy sehr stolz, ich liebe dich!"

Instagram / graciemcgra Tim McGraws Tochter Gracie

Getty Images Tim McGraw, Country-Star

Instagram / graciemcgra Tim McGraws Tochter Gracie

