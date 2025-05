Tim McGraw macht Ehefrau Faith eine süße Liebeserklärung

Nachdem Faith Hill (57) im letzten Jahr ihre Aktivitäten in sozialen Netzwerken beendet und sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, schwärmt Ehemann Tim McGraw (58) dennoch in höchsten Tönen von ihr. In einem Podcast erklärte der Country-Star, dass Faith nicht nur eine unglaubliche Künstlerin und Mutter sei, sondern auch "eine der coolsten Frauen der Welt". Er gab zu, dass sie einen großen Einfluss auf sein Leben hatte. "Sie hat mein Leben gerettet", erzählte Tim offen. Das Paar, das seit 1996 verheiratet ist, teilt eine bewegte Liebesgeschichte.

Tim erinnerte sich daran, wie das Kennenlernen mit Faith 1994 sein Leben auf den Kopf stellte. Damals waren beide noch anderweitig vergeben, doch als Faith auf seiner Tournee zwei Jahre später dabei war, wurde schnell mehr daraus. Nur Monate später gaben sie sich bei einer Überraschungshochzeit das Jawort. Gäste dachten zunächst, sie seien zu einem Softballspiel eingeladen, doch stattdessen traten Faith und Tim in einer intimen Zeremonie vor den Traualtar – sie in einem schlichten weißen Kleid, er im Smoking. Seither sind sie ein Herz und eine Seele und Eltern von drei Töchtern im Alter von 28, 26 und 23 Jahren.

Privat war Tim stets voll des Lobes für seine Familie. Für ihn sind Faith und die gemeinsamen Töchter Gracie, Maggie und Audrey der größte Schatz seines Lebens. Auf Social Media teilt er bis heute regelmäßig rührende Momente mit seinen Liebsten und zeigt, wie stolz er auf seine Kinder ist. Erst kürzlich widmete er seiner ältesten Tochter Gracie einen liebevollen Beitrag und unterstrich, wie wichtig ihm die Familie ist. Trotz aller Bescheidenheit bleibt er jedoch dankbar, dass Faith nicht nur die Mutter seiner Kinder, sondern auch der Grund ist, warum er selbst damals die Kurve gekriegt hat.

Getty Images Faith Hill und Tim McGraw, Musiker

Getty Images Audrey McGraw, Tim McGraw, Faith Hill und Maggie McGraw im August 2023

