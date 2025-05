Nach Gesundheitsproblemen: Tim McGraw feiert Comeback

Nach fast einem Jahr Auszeit kehrt Tim McGraw (58) zurück auf die Bühne. Der Country-Musiker musste im August 2024 seine "Standing Room Only"-Tour absagen, nachdem er seine Live-Auftritte wegen gesundheitlicher Probleme unterbrechen musste. Nun gab Tim bekannt, dass sein Comeback am 31. Mai beim Music City Rodeo in Nashville stattfinden wird. "Wir proben gerade für unser erstes Konzert seit fast einem Jahr. Wir sind bereit und aufregend wird es garantiert", schwärmte Tim auf Instagram, wo er die Neuigkeiten mit seinen Fans teilte.

Tim verriet kürzlich im Podcast "TL's Road House", wie schwierig die vergangenen Monate für ihn waren. Durch zahlreiche gesundheitliche Eingriffe, darunter zwei Knieoperationen, drei Rückenoperationen und Probleme mit einer gerissenen Rotatorenmanschette sowie einem Bandscheibenvorfall, stand er kurz davor, seine Karriere zu beenden. "Es gab Momente, in denen ich dachte, dass es das gewesen sein könnte", berichtete er offen. Die gesundheitlichen Herausforderungen zwangen ihn, eine Netflix-Serie abzusagen, seine Shows und auch seinen gesamten Lebensstil neu zu überdenken. "Alles muss sehr überlegt sein, alles, was ich tue, muss sehr methodisch sein. Ich muss kalte Tauchgänge machen, ich muss in die Infrarotsauna gehen. Ich muss Massagen machen."

Neben seinem eigenen Erfolg hat auch seine jüngste Tochter Audrey kürzlich musikalisch auf sich aufmerksam gemacht. Sie veröffentlichte im Mai ihre erste Single und wird bald mit Brandi Carlile auf Tour gehen. "Sie macht das alles auf ihre eigene Art", berichtete Tim stolz. Gemeinsam mit Faith (57), mit der er seit 1996 verheiratet ist, zieht er Audrey sowie die älteren Töchter Grace und Maggie groß. Trotz aller Herausforderungen blickt die Familie positiv in die Zukunft – sowohl auf als auch abseits der Bühne.

Getty Images Tim McGraw, Musiker

Getty Images Audrey McGraw und ihr Vater Tim McGraw bei den Nashville Songwriter Awards 2023

