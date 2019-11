Dass Tim McGraw (52) stolz auf seinen Körper ist und sich in seiner Haut pudelwohl fühlt, beweist er auf der Bühne immer wieder aufs Neue. Das neu gewonnene Selbstbewusstsein kommt aber nicht von irgendwoher. Dahinter steckt viel Arbeit, Zeit und Disziplin – immerhin hat er 18 Kilo abgenommen! Und wer hat den Country-Star auf diesen gesunden Weg gebracht? Tatsächlich war es vor vielen Jahren seine Tochter – allerdings völlig unabsichtlich.

2008 hatte Tim einen Schauspielauftritt in der romantischen Komödie "Mein Schatz, unsere Familie und ich" – ein Meilenstein in seinem Leben. Denn danach sollte sich für ihn einiges ändern. Grund dafür war seine Tochter Grace, die ihrem Vater damals sagte, er habe "dick vor der Kamera" ausgesehen. Er selbst gab zu, seinen gesunden Lebensstil zu dieser Zeit aus den Augen verloren zu haben. "Ich war gerade auf dem Höhepunkt meiner Karriere und war nicht darauf fokussiert", erzählte er Men’s Health. Doch der Kommentar seiner Tochter brachte den Wandel: Tim verzichtete auf Alkohol und Fast Food, begann mit täglichen Spaziergängen am Morgen, bis er es schließlich zum konstanten Laufen über 20 Minuten schaffte. Die Pfunde purzelten – insgesamt 18 Kilo.

Heute ist der Sänger fitter denn je, was unter anderem an seiner Leidenschaft für Sport liegt. "Ich verliere nicht wirklich die Lust am Training", so Tim. "Da ist dieses Erfolgsgefühl, das von dem Gefühl kommt, in meinem Alter zu sein und immer noch ganz oben mitspielen zu können", verriet er weiter.

Getty Images Tim McGraw 2005 in West Hollywood

