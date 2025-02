Tim McGraw verlässt Netflix-Serie wegen Rückenoperation

Eigentlich sollte Tim McGraw (57) Teil einer neuen Netflix-Produktion sein, in der das Thema Rodeos im Vordergrund steht. Doch davon muss sich der Countrysänger jetzt zurückziehen. Wie Deadline berichtet, sagte er sein Mitwirken an der Serie ab, weil er sich in Kürze einer Rückenoperation unterziehen müsse. Neben der eigentlichen OP ziehe das auch eine längere Genesungszeit nach sich, so eine Quelle zu dem Branchenmagazin. Die noch namenlose Produktion steht nun vor einer großen Herausforderung, wenn nicht sogar ganz auf der Kippe, denn Tim sollte nicht nur Produzent, sondern auch Hauptdarsteller sein.

In der Serie sollte Tim einen Superstar im Bullenreiten spielen. Das Drama behandelt neben seinen persönlichen Herausforderungen auch die hart umkämpfte Branche, so die Synopsis. Der Charakter des Musikers trifft auf einen jungen, erfolgsdurstigen Reiter, der sein Leben auf den Kopf stellt. Nicht nur, dass die Figur mit Konflikten zwischen zwei Generationen kämpft – die Verbindung zu dem Nachwuchs soll zudem Schatten aus seiner Vergangenheit zurückbringen, mit denen er gezwungen ist, sich auseinanderzusetzen. Zur Besetzung ist bisher nichts bekannt, allerdings wird mit Tims Wegfall jetzt wohl eine drastische Umbesetzung stattfinden. Für den US-Amerikaner sicher ein herber Schlag, denn aufgrund der Verbindung von Rodeos und Countrymusik wäre er die perfekte Besetzung gewesen.

In Sachen Schauspiel hat Tim schon einiges an Erfahrung gesammelt. Er wirkte bereits in Filmen wie "Country Strong" und "Blind Side – Die große Chance" mit. Seine bisher größte Rolle spielte er in der Serie "1883", einem Ableger des erfolgreichen Neo-Western "Yellowstone". Darin verkörperte er mit James Dillard Dutton eine der Hauptrollen neben Isabel May und seiner Ehefrau Faith Hill (57). Neben seiner Arbeit als Schauspieler gehört Tim aber bereits seit den 90ern einer der erfolgreichsten Sänger der Country-Szene. Er räumte bereits Preise wie drei Grammys, elf Country Music Association Awards und drei People's Choice Awards ab. Sein privates Glück fand der 57-Jährige mit seiner Faith, die ebenfalls ein etablierter Countrystar ist. Die beiden heirateten 1996 und haben drei Töchter.

Getty Images Tim McGraw, Country-Star

Getty Images Tim McGraw und Faith Hill bei den Annual Academy of Country Music Honors, 2023

