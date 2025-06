Tim McGraws älteste Tochter Gracie bestätigt: Sie ist queer

Gracie McGraw hat während des diesjährigen Pride Month ein persönliches Statement in ihrer Instagram-Story geteilt. Die älteste Tochter des Country-Musikers Tim McGraw (58) und seiner Frau Faith Hill (57) bekannte sich in dem Beitrag öffentlich dazu, queer zu sein. Zu einem geteilten Beitrag über Homosexualität schrieb sie: "Happy Pride Month! Ich liebe es, queer zu sein." Die ehrliche Botschaft zeigt ihre Unterstützung für die LGBTQ+-Community.

Erst vor Kurzem war Gracie an der Seite ihres Vaters bei seinem ersten großen Konzert nach längerer Pause zu sehen. Der 58-Jährige hatte im vergangenen Jahr aus gesundheitlichen Gründen seine "Standing Room Only"-Tour abbrechen müssen. Der Sänger musste aufgrund von Knieproblemen mehrere Operationen über sich ergehen lassen und kehrte mit einer Show beim Music City Rodeo in der Bridgestone Arena in Nashville beeindruckend zurück. Gracie unterstützte ihren Vater backstage und teilte Fotos mit engen Freundinnen, die sie liebevoll als ihre "auserwählte Familie" bezeichnete.

Tim selbst hat in den vergangenen Monaten offen über seine gesundheitlichen Herausforderungen gesprochen. Nach mehreren Operationen musste der Musiker lange pausieren und seine körperlichen Grenzen neu ausloten. "Es gab Momente, in denen ich dachte, dass es das gewesen sein könnte", berichtete er offen im "TL's Road House"-Podcast. Nun kehrt er mit Bedacht auf die Bühne zurück und passt seinen Lebensstil und seine Auftritte an seine neuen Bedürfnisse an.

Getty Images Tim McGraw und Faith Hill bei den Annual Academy of Country Music Honors, 2023

Getty Images Tim McGraw singt in der Bridgestone Arena in Nashville