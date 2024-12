Kaum wiederzuerkennen: Ist das Country-Sänger Tim McGraw?

Der Cowboyhut blieb zu Hause, aber der Charme von Tim McGraw (57) war wie immer präsent: Bei der Premiere der "Beatles '64"-Dokumentation in New York zeigten der Countrystar und seine Frau Faith Hill (57) nicht nur modisches Feingefühl, sondern auch ihre romantische Seite. Wie auf Fotos zu erkennen ist, die Daily Mail vorliegen, überraschte Tim dafür mit einem neuen Look: Ohne seine typische Kopfbedeckung präsentierte er sein kurzes, dunkles Haar, das einen Kontrast zu seinen grauen Koteletten und seinem Bart bildete. Modisch punktete er in einem lilafarbenen Rollkragenpullover und einer schmal geschnittenen, dunklen Hose. Faith, die sich auf dem roten Teppich eng an ihn schmiegte, setzte auf einen eleganten, aber lässigen Stil – eine weit aufgeknöpfte weiße Bluse, ein schwarzer Blazer und hochgeschnittene, weite Jeans.

Nicht nur bei Events, sondern auch online zeigt Tim regelmäßig seine Zuneigung zu Faith. Auf Instagram teilte er vor wenigen Tagen ein Lyric-Video zu seinem Song "One Bad Habit", der es auf Platz 1 der Country-Charts schaffte, und schrieb dazu: "Dieses Lied erinnert mich immer an meine Frau." In der romantischen Ballade macht er Faith ein süßes Liebesgeständnis: "Ich bin ihr wilder Moment, das Verrückteste, das sie macht. Ich hoffe, sie hört nie damit auf." Untermalt wird das Video mit niedlichen Aufnahmen des Paares.

Die romantischen Auftritte von Tim und Faith kommen nicht von ungefähr: Das Paar feierte erst vor zwei Monaten seinen 28. Hochzeitstag. Gemeinsam sind sie stolze Eltern von drei Töchtern – Gracie (27), Maggie (26) und Audrey (22). Dieses Jahr bewiesen sie ihre Zuneigung auch mit liebevollen Geburtstagsgrüßen. Die Sängerin, die mittlerweile all ihre Social-Media-Accounts gelöscht hat, schrieb: "Danke Gott, dass du genau heute vor 57 Jahren geboren wurdest." Tim erwiderte die Geste im September mit rührenden Worten: "Unsere Mädchen könnten keine bessere Vorbildfigur haben – eine unglaublich starke Frau, die an sich glaubt und ihr Leben selbst in die Hand nimmt."

Getty Images Faith Hill und Tim McGraw, Musiker

Getty Images Audrey McGraw, Tim McGraw, Faith Hill und Maggie McGraw im August 2023

