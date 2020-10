Was für eine romantische Liebeserklärung von Faith Hill (53)! Die Sängerin heiratete 1996 – zwei Jahre, nachdem sie sich von Daniel Hill scheiden ließ – den Country-Musiker Tim McGraw (53). Daraufhin wurden die "It Matters to Me"-Interpretin und ihr Mann stolze Eltern von drei Töchtern: Gracie, Audrey und Maggie. Dabei wirkt das Paar heute noch genauso glücklich wie am Tag seiner Trauung. Anlässlich ihres 24. Hochzeitstages widmete die Blondine ihrem Göttergatten nun besonders rührende Zeilen.

Auf Instagram postete Faith ein ulkiges Selfie von sich und Tim, auf dem die beiden in einem Keller stehen. Dabei versucht die Musikerin mit einem Pulli ihr Gesicht zu verstecken, während der "It's Your Love"-Hitmacher dasselbe mit seiner Hand probiert. In der Bildunterschrift schreibt die 53-Jährige: "An meinen Mann, der es heute vor 24 Jahren schaffte, mein Herz zu stehlen. Alles Gute zu unserem Jahrestag, mein Liebster." Aber nicht nur die dreifache Mutter gratulierte ihrer besseren Hälfte im Netz zum Hochzeitstag.

Auch Tim dachte an das Jubiläum und widmete seiner Frau ebenfalls einen emotionalen Post. "Du bist ein Vorbild für drei bemerkenswerte junge Frauen, die mich zu einem besseren Menschen gemacht haben, als ich jemals dachte, dass es möglich sein könnte", schwärmte der dreifache Grammy-Gewinner.

Instagram / faithhill Faith Hill und Tim McGraw im Oktober 2020

Getty Images Faith Hill und Tim McGraw in Nashville

Getty Images Faith Hill und Tim McGraw, Musiker

