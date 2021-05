Michael Wendler (48) gibt ein Lebenszeichen von sich! In den vergangenen Wochen ist der in Verruf geratene Schlagersänger immer mehr abgetaucht. Nachdem der Sender RTL den Wahlamerikaner als Reaktion auf seine Verschwörungstheorien aus der vergangenen DSDS-Staffel herausgeschnitten hatte, wurde der Musiker im Februar zudem aus seinem Instagram-Kanal geschmissen – die Verantwortlichen der Social-Media-Plattform haben sein Konto gesperrt. Zuletzt bekam man ihn im März in einem Clip auf dem Insta-Profil seiner Frau Laura Müller (20) zu sehen. Jetzt veröffentlichte Michael das erste Video von sich seit zwei Monaten...

In seiner Telegram-Gruppe teilte der Musiker am 4. Mai einen Clip aus seinem "heimischen" Garten – entgegen anderslautender Gerüchte scheint er sich das schicke Haus mit Pool in Florida also noch immer leisten zu können. Der Wendler wirkt in dem Video ziemlich entspannt und glücklich, sieht aber ein bisschen verändert aus: Der Bart des 48-Jährigen sieht nicht so gepflegt aus wie sonst. Auch die weiße Baseball-Cap, die seine Haare verdeckt, ist ein ziemlich ungewohnter Anblick...

Zusammengefasst verrät einem die Aufnahme, wo der Wendler sich aktuell aufhält und wie er gerade aussieht – aber sie zeigt nicht, wie es Laura geht! Der sonst so aktive Instagram-Kanal der Influencerin steht seit Wochen still. Viele Fans sorgen sich inzwischen um sie. Tatsächlich erkundigten sich auch ein paar Follower der Telegram-Gruppe als Reaktion auf das Video nach der 20-Jährigen. Eine Reaktion ihres Mannes darauf blieb aber aus.

Anzeige

Telegram / Michael Wendler Michael Wendler, Mai 2021

Anzeige

ActionPress Michael Wendler, Schlagersänger

Anzeige

Instagram / wendler.michael Laura Müller und Michael Wendler, TV-Stars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de