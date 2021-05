Gibt die Social-Media-Crew rund um Germany's next Topmodel vorab etwa viel zu viele Hinweise? Für Heidi Klum (47) und ihre Mädchen ist Endspurt angesagt: Das große Finale rückt immer näher. Um die Einschaltquoten ordentlich anzuheben, ist in jeder Woche auf dem Instagram-Account der Sendung eine Erinnerung zum Show-Beginn zu finden. In dem dort geposteten Video ist aber nicht irgendeines der Girls zu sehen...

Wer in den vergangenen Wochen regelmäßig das Instagram-Profil der Sendung besucht hat, dem dürfte eine Sache sicherlich aufgefallen sein: Jedes Mal kündigte genau das Mädchen die Show am Abend an, das anschließend auch seine Koffer packen musste. So rief beispielsweise in der vergangenen Woche noch die Kandidatin Ana Martinović mit freudiger Miene zum gemütlichen GNTM-Abend auf – und bekam Stunden danach dann leider kein Foto...

Damit spoilert der Sender genau genommen den jeweiligen Exit schon weit vor dem Beginn der eigentlichen Folge. Das scheint auch mehreren Fans aufgefallen zu sein, die sich in den Kommentaren unter den Beiträgen über den Spoiler-Fail beschwerten. Bleibt abzuwarten, ob sich das Social-Media-Team der Castingshow in den kommenden Wochen die Aussagen zu Herzen nimmt.

