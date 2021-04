In wenigen Wochen steht endlich fest, wer Germany's next Topmodel 2021 wird. Noch acht Mädchen träumen davon, im Finale von Heidi Klum (47) zur Siegerin gekürt zu werden. Alex Mariah, Ashley Amegan, Dascha Carriero (21), Liliana Maxwell (21), Luca Vanak, Romina Palm (21), Soulin Omar und Yasmin Boulagh (19) haben noch vier Wochen Zeit, um die Modelmama von ihrem Potenzial zu überzeugen. Nun wurden auch Details zur alles entscheidenden Show bekannt gegeben!

Das Finale der 16. Staffel findet am 27. Mai 2021 ab 20:15 Uhr in Berlin statt und wird live auf ProSieben ausgestrahlt. Der Gewinnerin winken ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro und ein Opel Mokka. Außerdem darf sie sich auf das Cover der Harper's Bazaar freuen. Einen Modelvertrag mit Günther Klums (75) Modelagentur ONEeins Fab gibt es in diesem Jahr dagegen erstmals nicht. Dafür wird auch dieses Mal wieder der Personality Award vergeben. Die Fans können vorab online für ihre Favoritin abstimmen.

Die Backstage-Moderation wird erneut eine ausgeschiedene Kandidatin übernehmen: Mareike Müller (26). Das Finale bietet in diesem Jahr außerdem eine interessante Erneuerung: Nachdem mit Anna-Maria Schimanski (21) erstmals eine gehörlose Kandidatin dabei war, wird es in der finalen Show auch einen Gebärdensprachdolmetscher für die Zuschauer geben.

ProSieben/Richard Hübner Heidi Klum und Christian Schuller beim Finale von "Germany's next Topmodel", Mai 2020

Getty Images Heidi Klum, Thomas Hayo und Wolfgang Joop im Mai 2015 bei "Germany's next Topmodel"

Instagram / tothemandm Mareike Müller im Oktober 2019

