So privat erleben die Kandidatinnen Modelmama Heidi Klum (47) bei Germany's next Topmodel! Eingefleischten Fans ist wohl bekannt, dass die Teilnehmerinnen ihre Freizeit während der Dreharbeiten ab und zu für Ausflüge nutzen dürfen. Oft gehen die Mädels, je nachdem, wo sie sich gerade aufhalten, zusammen einkaufen. Ex-Kandidatin Theresia Fischer (29) erinnert sich im Promiflash-Interview jetzt an eine lustige Situation während ihrer GNTM-Zeit: Sie und ihre Kolleginnen haben Heidi und ihren Mann Tom Kaulitz (31) beim Dessous-Shopping in Los Angeles getroffen!

"Das war total verrückt!", amüsiert sich die Finalistin von 2019. "Wir waren tatsächlich bei einem von zwei Malen shoppen gehen in einem Victoria's-Secret-Shop und haben uns schön Unterwäsche angeguckt. Ich stand relativ weit vorne am Eingang, und auf einmal – ungelogen wirklich – kommt Heidi mit Tom rein in den Store. Sie trugen Sonnenbrillen und hatten ihre Hunde dabei", erinnert sich Theresia und schildert weiter: "Ich dreh mich nur um: 'Heidi?' und sie nur 'Hi!'. Sie kam dann auch zu mir und hat sich kurz mit mir unterhalten, was ich total süß fand."

Wer jetzt denkt, die Modelchefin hätte total locker reagiert, täuscht sich aber: "Sie war selbst total überrascht. Man hat es ihr total angemerkt", beteuert Theresia. "Man hat halt natürlich gemerkt, sie hatte ja auch frei und war privat da – sie ist dann auch wieder gegangen. War reiner Zufall, aber total cool, die beiden mal so privat zu sehen." Wie hättet ihr an Theresias Stelle reagiert? Stimmt ab!

Heidi Klum bei der Victoria's Secret Fashion Show 2001

Theresia Fischer, Model

Tatjana mit Heidi Klum beim "Germany's next Topmodel"-Finale 2019

