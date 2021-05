Welches Tanzpaar hat derzeit die Nase vorn? Nach einer turbulenten Woche rund um Let's Dance werden die verbliebenen sechs Paare heute Abend ihre "Magic Moments" vertanzen. In der vergangenen Woche hatten sich Nicolas Puschmann (30) und sein Tanzpartner Vadim Garbuzov (33) eigentlich schon verabschiedet, feiern heute allerdings schon wieder ihr Comeback. Ilse DeLange (43) und Evgeny Vinokurov (30) mussten verletzungsbedingt aufgeben und haben ihren Platz geräumt. Doch wer geht heute als euer Favorit ins Rennen?

Der ehemalige Fußballprofi Rúrik Gíslason (33) und seine Tanztrainerin Renata Lusin (33) standen noch kein einziges Mal im roten Licht. Stattdessen fiel der Hottie schon einige Male mit voller Punktzahl auf! Ganz ähnlich steht es um GZSZ-Star Valentina Pahde (26), die in der RTL-Show ihr Tanztalent entdeckt hat. Sie konnte der Jury sogar erstmals in der "Let's Dance"-Geschichte die Bestwertung für einen Wiener Walzer abringen.

Rückkehrer Nicolas wird heute vermutlich auch alles geben, um zu verhindern, schon wieder die Heimreise antreten zu müssen. Ebenso ins Zeug legen werden sich auch Auma Obama und Andrzej Cibis (33) sowie der Boxer Simon Zachenhuber an der Seite von Profitänzerin Patricija Belousova. Nachdem Lola Weippert (25) und Christian Polanc (42) in der vergangenen Woche beim Discofox-Marathon gezeigt haben, was sie können, werden sie auch heute wieder versuchen, das Publikum und die Juroren zu überzeugen. Wer ist euer Favorit? Stimmt ab?

