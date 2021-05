Dieser bekannte Bodyguard stand Jasmin Herren (42) bei ihrem Friedhofsbesuch zur Seite. Die Partysängerin musste vor Kurzem einen schmerzlichen Verlust verkraften: Ihr Ehemann Willi Herren, von dem sie sich im März getrennt hatte, starb im Alter von nur 45 Jahren. Am Mittwoch wurde er beigesetzt – Jasmin blieb der Trauerfeier jedoch fern und stattete seinem Grab erst am Folgetag einen Besuch ab. Mit dabei war ein Personenschützer – und der ist kein Unbekannter.

Wie Bild berichtet, handelt es sich bei Jasmins Begleitung um Nico Nehez. Dieser dürfte einigen Fans durch die Realityshow Die Geissens bekannt sein. Dort ist er regelmäßig als Bodyguard von Robert (57) und Carmen Geiss (56) zu sehen. Darüber hinaus arbeitete er bereits als Securitymann für Stars wie Sarah Lombardi (28) oder Karel Gott (✝80). Zu seinem Einsatz an Jasmins Seite erklärte er: "Für den Abschied von Jasmin Herren habe ich gerne die Sicherheitsbegleitung übernommen. So konnte sich Jasmin in aller Ruhe auf den Abschied ihres Mannes konzentrieren. Mit Willi Herren bin ich schon ewig befreundet und habe für ihn vor zehn Jahren das Tour-Management gemacht."

Dass Jasmin bei ihrem Friedhofsbesuch überhaupt auf einen Bodyguard angewiesen war, lag daran, dass sie im Vorfeld Drohungen erhalten haben soll. Die 42-Jährige erklärte: "Ich wollte keinen großen Rummel, sondern mich in Ruhe und in Frieden und pietätvoll von meinem Mann verabschieden."

