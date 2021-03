Die Germany's next Topmodel-Kandidatinnen der 16. Staffel versuchen derzeit, beruflich voll durchzustarten. Jede von ihnen möchte den begehrten Titel einheimsen und anschließend am liebsten als Model oder Influencerin Fuß fassen. Ihr privates Glück haben einige der Mädchen dagegen schon längst gefunden. Zehn der Teilnehmerinnen sind aktuell in festen Händen – Promiflash bietet euch jetzt einen Blick auf die heißen Boyfriends!

Elisa Schattenberg (21) ist in ihren Freund Kempes Waldemar Tekiela (23) verliebt. Mit dem Profikicker teilt sie immer wieder Pärchen-Schnappschüsse auf Instagram. Ashley Amegan hingegen hält ihr Liebesglück ein bisschen privater. Mit ihrem 30-jährigen Manager-Freund zeigt sie sich online eher selten. Noch strikter hält es Yasmin Boulagh (19). Von ihrem Partner, mit dem sie seit 2019 zusammen sein soll, und ihr gibt es innerhalb der sozialen Medien keine gemeinsamen Aufnahmen.

Chanel Silberberg (20) ist seit über drei Jahren mit ihrem Herzblatt Tom glücklich. Mit dem 21-jährigen Hobby-Racer lebt sie sogar schon zusammen unter einem Dach – allerdings bei ihrer Mutter. Romina Palm (21) und Stefano Zarrella teilen sich ihre gemeinsame Wohnung ebenfalls mit einem weiteren Mitbewohner: ihrem Hund Baloo. Das Paar zeigt sich nur allzu gerne gemeinsam im Netz.

Dascha Carriero (20) ist inzwischen seit vier Jahren mit ihrer besseren Hälfte liiert. Über die Zukunft mit Nick sagt sie bei Promiflash: "Natürlich möchte man irgendwann zusammenziehen und noch weitere Schritte zusammen gehen, aber das hat alles noch Zeit." Romy Wolf liebt ihren Partner nun schon seit 2015. Gemeinsame Bilder mit dem Mann, der ihr während ihrer Schulzeit, in der sie stark gemobbt wurde, beistand, veröffentlichte sie bisher aber nicht.

Auch Luca Vanak lernte ihren Schatz in der Schulzeit kennen – sie gab ihm Nachhilfe in Englisch und verknallte sich Hals über Kopf. Bilder gibt es auch von diesem Pärchen nicht. Ähnlich sieht es bei Soulin Omar aus. Von Instagram-Schnappschüssen mit ihrem Fitnesstrainer-Freund, mit dem sie seit Juni 2019 liiert ist, keine Spur. Ana Martinović zeigt ihren Liebsten zumindest hin und wieder in ihrer Story. Mit Timo ist sie seit mehr als drei Jahren zusammen.

