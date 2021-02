Bei Germany's next Topmodel sind dieses Jahr einige Kandidatinnen dabei, die eine relativ bewegte Vergangenheit vorzuweisen haben. Zu ihnen zählt auch Chanel Silberberg! Bei der 20-Jährigen wurde in jungen Jahren die Darmerkrankung Colitis ulcerosa diagnostiziert – fälschlicherweise! Eigentlich leidet sie an Morbus Crohn, ebenfalls eine Erkrankung des Darms. Da ihr Leiden jahrelang falsch behandelt wurde, behielt Chanel mehrere große Narben an ihrem Körper zurück – doch das soll ihren Traum vom Modeln keinesfalls zerstören!

"Ich habe Glück, dass ich jetzt hier sitze. Ich lag lange im Koma und war auf der Intensivstation", gibt die Auszubildende intime Einblicke im ProSieben-Interview. Durch die falsche Behandlung hatten sich Bakterien durch den Körper der jungen Frau gefressen. "Die Bakterien sind bis zu meinem Ellenbogen gekommen, da ist es nicht mehr weit bis zum Herzen [...], wären sie im Herzen angelangt, dann wäre es vorbei gewesen", erklärt Chanel. Tatsächlich hatte das Model sogar schon eine Nahtoderfahrung.

Zum Glück wurde der Fehler erkannt und Chanel geht es heute bestens. Narben behielt sie trotzdem zurück: "Letztendlich wurde von meinem Oberschenkel Haut abgenommen und auf meinen Fuß und meinen Arm gesetzt." Bei GNTM geht die Brünette erstmals derart offen mit diesen Wundmalen um. "Das ist wie ein Outing für mich, dass ich öffentlich darüber spreche", sagt sie.

Anzeige

Instagram / chanelsilberberg GNTM-Kandidatin Chanel

Anzeige

Instagram / chanelsilberberg Chanel, GNTM-Kandidatin 2021

Anzeige

Instagram / chanelsilberberg Chanel, bekannt aus "Germany's next Topmodel"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de