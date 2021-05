War Tristan Thompson (30) seiner Freundin Khloé Kardashian (36) tatsächlich ein drittes Mal untreu? Ende April hatte sich das Model Sydney Chase zu Wort gemeldet und behauptet: Sie hätte Anfang des Jahres eine Affäre mit dem Basketballspieler gehabt und noch bis vor ein paar Wochen mit ihm in Kontakt gestanden. Zum Beweis veröffentlichte sie in ihrer Instagram-Story sogar Screenshots von Nachrichten, die Khloé deswegen angeblich an sie geschrieben hatte. In denen soll der TV-Star die Influencerin bitten, ihr vermeintliches Techtelmechtel mit Tristan unter Verschluss zu halten – was die Laufstegschönheit offenbar nicht tat. Der Profisportler dementiert die Gerüchte und schaltete bereits seinen Anwalt ein, um gegen die Behauptungen von Sydney vorzugehen.

